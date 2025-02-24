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Происшествия

В Марселе (Франция) произошел взрыв на территории посольства России

Во французском Марселе произошел взрыв на территории посольства России. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным ТАСС, три взрывных устройства были заброшены на территорию консульства РФ в Марселе, одно не взорвалось, пострадавших нет.

СМИ
Фото СМИ. Здание дипмиссии России в Марселе (Франция)

Взрыв произошел около 8.00 24 февраля. На месте происшествия находятся около тридцати пожарных и полицейских. О возможных жертвах не сообщается. В восьмом округе Марселя, помимо российского консульства, находятся диппредставительства Египта, Туниса, Армении и других стран.

Генконсул Станислав Оранский рассказал журналистам, что взрыв произошел внутри консульства.

Москва требует от Франции исчерпывающих мер по расследованию взрывов на территории генконсульства РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320901/
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