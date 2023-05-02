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Общество

3 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в Бишкекском и Чуйском предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-17.00 — 8-й микрорайон, 45 (1-2-й подъезды), отрезки улиц Гагарина, Фрунзе, жилмассив «Тынчтык»;
  • 9.30-16.00 — улица Лермонтова, 2, 4, 6;
  • 11.00-17.00 — отрезки улиц Джантошева, Бектенова;
  • 9.00-17.00 — улицы Фрунзе, 93а, отрезки улиц Гончарной-2, Красный строитель, Чон-Коргонской, переулок Гончарный, село Рассвет (улицы Веселая, Дружбы, Лесхоз, Парковая, Садовая, Школьная);
  • 9.00-12.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо, 7-9, 19-20, 105-107);
  • 12.30-17.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо, 19-20, 104-107).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Карла Маркса, II отделение (улицы Гагарина, Пушкина, Фабричная, 22-го Партсъезда, Куйбышева, Калинина, Гоголя, Кулатаева, Первомайская, Карла Маркса, МТФ, карьер);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-13.00 — села Новопавловка (улицы Северная, Корсаковых, Крупская, Луговая, Садовая, Фрунзе, Колхозная, Свердлова, Репина, Лавровых, Деповская, Проектируемая, Советская, Молодежная, Пограничная, Усупбаева);
  • 9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Железнодорожная, Полевая, переулок Железнодорожный), села Селекция (улица Ала-Арчинская), Романовка (улицы Фрунзе, Комсомольская, Юбилейная), Сокулук (улицы Кирова, Жаштык, 8 Марта, Южная, Вишневая, Луговая, Железнодорожная, Ленинградская, Речная, Солнечная, Московская, Полевая, Победы, Набережная, переулки Железнодорожный, Кирова), Талтак (улицы Абая, Центральная), Нижнечуйское (улицы Саратовская, Коммунистическая);

Московский РЭС

  • 9.00-15.00 — села Александровка (улица Дружбы), Садовое (улицы Киргизская, Токтогула, Ситникова, Кошевого, Дружбы, Советская);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Петропавловка, Суусамыр;
  • 9.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Горького, Калининская);

Панфиловский РЭС

  • 9.0-17.00 — село Эркин-Сай (улица Кангельдиева);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кант (улицы Абрикосовая, 50 лет Октября, 60 лет СССР, Меркулова, Гагарина, Парковая, Кармышева, Ленинградская, переулок Мирный, );

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Ивановка (улицы Сельская, Береговая);

Токмакский РЭС

  • 9.00-11.00 — город Токмак (улицы Пионерская, Красная, Ленина, Амбулаторная, Шамсинская, Кирова, Строительная, Ломоносова);
  • 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Ленина, Шамсинская);
  • 13.00-17.00 — город Токмак (улицы Ломоносова, Комсомольская);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чуй (улицы Клубная, Покровская), Кайырма, Прогресс, Он Бир Жылга, Маданият, Чон-Жар.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/264675/
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