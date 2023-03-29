На улице Садырбаева в Бишкеке начали строить новый тротуар с велодорожкой. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, тротуар с велодорожкой протяженностью 2,8 километра построят с южной стороны улицы Садырбаева на отрезке от улицы Масалиева до улицы Семетей.

«Строительство ведет Бишкекасфальтсервис в целях реализации проектов по благоустройству Бишкека, создания комфортных условий для горожан и развития активного отдыха», — отметили в муниципалитете.

В настоящее время ведутся работы по подготовке основания тротуара и велодорожки, а также снос (демонтаж) объектов, которые мешают строительству.

Завершить строительство планируют до мая.