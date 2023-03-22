Концерт и национальные игры: жилому массиву «Ак-Бата» исполнилось 20 лет

Жилому массиву «Ак-Бата» исполнилось 20 лет. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, для жителей устроили праздничный концерт и национальные игры.

Представители акимиата Свердловского района вручили благодарственные письма председателям квартальных комитетов. Депутаты Бишкекского городского кенеша подарили жителям юрту.

В пресс-службе добавили, что за 20 лет в жилмассиве муниципалитет построил школы, детские сады, центры семейной медицины, почтовые отделения и игровые детские площадки.