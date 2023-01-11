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Общество

Бишкекским компаниям-перевозчикам напомнили о безопасности пассажиров

Инспекторы УПСМ Бишкека и сотрудники мэрии провели встречу с представителями маршрутных такси, автобусов и троллейбусов, а также директорами автовокзалов города. Об этом сообщает пресс-служба управления.

По ее данным, особое внимание уделено безопасности при перевозке пассажиров городским транспортом, основным причинам автоаварий и наиболее частым нарушениям Правил дорожного движения. Среди наиболее частых нарушений названы выезд на автополосу встречного движения, игнорирование требований дорожных знаков и сигналов светофора, хаотичная езда.

Компаниям-перевозчикам рекомендовано производить тщательный отбор водителей, следить за их внешним видом и поведением, напомнили о повышенной ответственности, возложенной на них при перевозке пассажиров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255267/
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