21:25
USD 89.32
EUR 97.15
RUB 1.00
Общество

Россиянам стали отказывать в выдаче ВНЖ в Турции

В Турции стали отказывать россиянам в виде на жительство. Об этом сообщают СМИ.

С 26 декабря россияне, подавшие заявку или документы на оформление вида на жительство в Турции, столкнулись с проблемами. Как рассказали журналистам несколько россиян, живущих сейчас в Фетхие, Измире и Каше, тем, кто должен был подавать документы и проходить собеседование в управлении по делам иностранцев, отменяют встречу, а те, кто пришел за ВНЖ, получают отказ.

Также о массовых отказах в турецком ВНЖ для россиян написали в телеграм-каналах, посвященных переезду в Турцию. По словам тех, кто столкнулся с этой проблемой, официальная причина отказа — отсутствие апостилированной справки об удаленной работе и окладе от работодателя.

Указывается также, что с 26 декабря начали действовать изменения в правилах подачи документов на первичный турецкий ВНЖ. Согласно изменениям, если россиянин работает удаленно, он должен предоставить апостилированный документ, подтверждающий его ежемесячный доход от компании, где он работает. Официально о новых правилах при получении терецкого ВНЖ пока не сообщалось.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254648/
просмотров: 5808
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанца осудили на пять лет за участие в боевых действиях в Украине
Релоканты, иноагенты, матчество. Что писали о Кыргызстане за рубежом в 2023 году
Уклонение от армии. В РФ на выходцев из стран Центральной Азии возбуждают дела
В Казахстане отменен концерт Максима Галкина. Артист уверен: препятствуют власти
Отмену тура команды КВН «Камызяки» по Казахстану прокомментировал чиновник
Тур команды КВН «Камызяки» по Казахстану официально отменили
Поддержали войну. В Казахстане требуют отменить концерты команды КВН «Камызяки»
Минобороны Британии: РФ для участия в войне вербует граждан соседних стран
ГКНБ подтвердил факт задержания кыргызстанца за участие в войне в Украине
Сенатор США написал письмо Садыру Жапарову. Просит соблюдать санкции
Популярные новости
Крещение-2024. Как правильно окунуться в&nbsp;ледяную воду и&nbsp;не&nbsp;заболеть Крещение-2024. Как правильно окунуться в ледяную воду и не заболеть
В&nbsp;Кыргызстане выявили более 500 очагов сибирской язвы В Кыргызстане выявили более 500 очагов сибирской язвы
Задержание директора &laquo;Берекет&raquo;. Торговцы обратились к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву Задержание директора «Берекет». Торговцы обратились к Камчыбеку Ташиеву
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Бизнес
Активные пользователи приложения &laquo;Мой Beeline&raquo; получили iPhone и&nbsp;другие призы Активные пользователи приложения «Мой Beeline» получили iPhone и другие призы
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
21 января, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 января: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 января: без осадков
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерты и спектакли
18:38
Трое кыргызстанцев похитили в Санкт-Петербурге мужчину и вымогали у него деньги
16:20
На сайте зимней юношеской Олимпиады сборная Кыргызстана указана с новым флагом
16:00
Чудаки парковки. Из-за стоящих на дорогах машин образуются заторы