Россиянам стали отказывать в выдаче ВНЖ в Турции

В Турции стали отказывать россиянам в виде на жительство. Об этом сообщают СМИ.

С 26 декабря россияне, подавшие заявку или документы на оформление вида на жительство в Турции, столкнулись с проблемами. Как рассказали журналистам несколько россиян, живущих сейчас в Фетхие, Измире и Каше, тем, кто должен был подавать документы и проходить собеседование в управлении по делам иностранцев, отменяют встречу, а те, кто пришел за ВНЖ, получают отказ.

Также о массовых отказах в турецком ВНЖ для россиян написали в телеграм-каналах, посвященных переезду в Турцию. По словам тех, кто столкнулся с этой проблемой, официальная причина отказа — отсутствие апостилированной справки об удаленной работе и окладе от работодателя.

Указывается также, что с 26 декабря начали действовать изменения в правилах подачи документов на первичный турецкий ВНЖ. Согласно изменениям, если россиянин работает удаленно, он должен предоставить апостилированный документ, подтверждающий его ежемесячный доход от компании, где он работает. Официально о новых правилах при получении терецкого ВНЖ пока не сообщалось.