8 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».
1Бишкек
- 9.30-15.00 — улицы Широкая, 1а, лицей;
- 15.00-18.30 — отрезки улиц Курманалиева, Болотной;
- 12.45-18.00 — отрезки улиц Фрунзе, Лермонтова, Саратовской, Кольбаева, Целиноградской;
- 9.30-17.00 — 4-й микрорайон, 30а;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Тилек-2», «Кара-Жыгач» (улицы Кереге-Таш, Оберон), «Рухий-Мурас»;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Чортекова, Щербет, Ак-Тан, Профсоюзной, Репина, Боромбая, Ахунбаева, улица Ахунбаева, 131, микрорайоны «Достук», «Дыйкан», «Эркин-Эл», новостройки «Керемет», «Балбан Таймаш» (улицы Кустанайская, участки № 5, 6, 11, 20, 22, 24, 29, 34);
- 9.00-12.00 — микрорайон «Юг-2»;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улица 18-я), отрезки улиц Кайназаровой, Профсоюзной, Месароша, села Нижняя Ала-Арча (улицы Зеленая, Новая, Тихая, переулок Советский), Маевка (улицы Садовая, Молодая Гвардия, Новая, Ала-Арчинская, Набережная, Арычная, переулок Садовый).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Арашан (улицы Клубная, Акматова, Кошокбека, Спортивная, Титова, 8 Марта, Садовая), Арчалы, Байтик, Байгельди, Кайырма, ДАВОС, Кашка-Суу (улицы Лесхоз, Эркин, Медерова, Достук, Озгоруш, Ала-Арчинская), Байтик (улицы Новостройка, Эшмамбета, Суюмбаева, Раимбекова, Ала-Арчинская, Береговая, Дружбы, Сейтека, Байтик, переулок Молодежный, жилмассив «Ынтымак»), Карла Маркса, II отделение (улицы Гагарина, Пушкина, Фабричная, 22-го Партсъезда, Куйбышева, Калинина, Гоголя, Кулатаева, Первомайская, Карла Маркса), Ленинское (насосная), Аламедин (улицы Первомайская, Гагарина, Некрасова, ГЭС-3, Новостройка, Кырман, Ынтымак, 50 га, 20 га, Достук, Иссык-Кульская);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Нижнечуйское (улицы Саратовская, Фрунзе), Фрунзе (улицы Средняя, Береговая, Садовая), Сокулук (улицы Новая, Кайназаровой);
- 10.00-17.00 — села Манас (улицы Северная, Новая, Комсомольская, Западная, Степная, Совхозная, Мира, Широкая, Зеленая, Пионерская, Тупиковая, Переулочная, Южная, Проектируемая, Гагарина, Заводская, Средняя, Пушкина, Высоцкого, Атбашинская, Птицефабрика, тупики Северный, Животноводческий комплекс Бакинская, Лесхоз, Дача Су), Лесное (улицы Новая, Западная, Средняя, Северная, Проектная, Центральная, Атбашинская, Восточная), Комсомольское (улицы Проектируемая, Восточная, Лесная, Чуйская, Дорожная, Южная, Тупик, Новая, Строительная), Ак-Жол (улицы Дачная, Восточная, Фрунзе, Проектируемая, Школьная, Ынтымак, Ак-Чий, Госпитомник, Кормовик), Учкун (улицы Пионерская, 2-й жилмассив);
- 9.30-17.00 — села Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Новая, Ноорузбая, Кайназаровой, Шопокова, Оторова, Иманкулова, Жаны-Турмуш, Омурбека);
- 9.30-18.00 — села Национальное (улицы Ключевая-1, Московская, Садовая, Новая), Панфилова (улица Линейная);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кыз-Моло (МТМ, объединение «Талкан», центр), Александровка (МТФ-1, улицы Масанчина, Пионерская, Татарская, Октябрьская, Куйбышева, Спортивная, Шиваза, Гагарина), Петровка (улицы Центральная, Толстого, Шевченко, Ломоносова, Советская, Беш-Терекская, Ленина, переулок Новый), Предтеченка (контора, клуб, улицы 1 Мая, Ленина);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сосновка (улицы Набережная, Первомайская, Киевская), Бекитай, Кайырма, Бексе-Джол, Сары-Булак, Монолдор, Полтавка (улицы Горького, Октябрьская, Комитерна, Центральная, Партизанская), Суусамыр, город Кара-Балта (улицы Луговая, Труда, Тулебердиева, 50 лет Киргизии, Грибоедова, Оборонная, Кирова, Орджоникидзе, Кооперативная, Чуйская, Интернациональная, Пограничная, Буденного, Спортивная, Свердлова, переулки Безымянный, Заводская, Бородочева, Карла Маркса);
Кантский РЭС
- 8.00-17.00 — села Милянфан (улица Ленина), Социалчи (улица Гагарина);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Дружба (улицы Речная, Ленина), Юрьевка (улица Токтоналиева);
Токмакский РЭС
- 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Дунларова, Нижне-Луговая);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Арпатектор, Кара-Дебе (улица Почтовая), ущелье Кегети;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 —села Жаны-Жол (улица Центральная), Каинды (улица Мамбетова).
3Таласская область
- 9.00-17.00 — город Талас (улица Гагарина), села Кара-Ой (улицы Жумабек, Анарбек), Талды-Булак, Кок-Ой, Ак-Добо (улица Айдар), Кызыл-Сай, Кыргызстан, Кызыл-Адыр, Кара-Сай, Шекер, Бакайыр, Ак-Башат, Талас.
4Иссык-Кульская область
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9.00-17.00 — город Балыкчи (частично), села Кызыл-Суу, Оргочор, Светлая поляна, Конур-Олон, Кол-Тор, Торт-Кул, Эшперов.