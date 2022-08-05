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Общество

Арендную плату хотят брать с бишкекчан, самовольно расширивших участки

С владельцами домов, которые самовольно увеличили свои участки за счет муниципальной земли, хотят заключить договоры аренды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, вчера прошло заседание экспертного совета, на котором обсудили вопросы муниципального имущества и землепользования.

«Участники встречи обсудили вопрос заключения арендных договоров с собственниками индивидуальных жилых домов на самовольно увеличенную площадь участка за счет муниципальных земель», — сказали в муниципалитете.

В пресс-службе напомнили, что распоряжением создан экспертный совет, куда вошли специалисты из разных сфер деятельности. «Совет призван оказывать экспертную поддержку процессам подготовки принятия решений по общественно значимым вопросам, а также вырабатывать экспертное мнение по актуальным вопросам развития столицы», — добавили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241567/
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