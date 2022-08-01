Сход селей в Боомском ущелье. Километровую пробку в Балыкчи сняли очевидцы

В Балыкчи очевидцы сняли длинную пробку из машин, которые не могут выехать из города. Видео опубликовано в Telegram-канале.

Машины в ряд стоят от выезда из города, пробка тянется на несколько километров.

В Боомском ущелье сегодня вновь сошли селевые потоки, из-за чего временно приостановлено автомобильное движение.

Напомним, в субботу, 30 июля, в ущелье из-за обильных осадков сошел сель. Движение транспорта остановили полностью. Наблюдалось огромное скопление машин. Работники подразделений Минтранса и МЧС работали в авральном режиме.