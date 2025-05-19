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Общество

В Боомском ущелье проведут спуск опасных камней

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» информирует о том, что с 19 по 23 мая (с учетом погодных условий) на 128-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт, в Боомском ущелье (3 тысячи 898-й километр железной дороги) проведут работы по спуску опасных камней.

Работы проведут после частичного перекрытия трассы сотрудниками ГУОБДД МВД с 9.00 до 15.00. Во время очистки дороги транспорт направят по одной полосе. При накоплении более 30-40 машин работы по спуску камней прекращаются и проводится пропуск автотранспорта.

Мероприятие проводится в целях обеспечения безопасности движения автомобильного и железнодорожного транспорта на участке автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329501/
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