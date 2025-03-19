Старую площадь Бишкека закрыли для проезда на несколько дней

В Бишкеке Старую площадь имени Турдакуна Усубалиева закрыли для проезда автотранспорта на несколько дней. Об этом сообщила пресс-служба управления Патрульной службы милиции Бишкека.

С 22.00 18 марта до 00.00 23 марта перекрыли Старую площадь — отрезок улицы Абдумомунова от Панфилова до бульвара Эркиндик.

Как уточнили в УПСМ города Бишкека, движение разрешат в ночь на понедельник, 24 марта.

Все эти дни там будет ограничено движение авто, что связано с праздничными мероприятиями, которые будут проходить на данном участке столицы.

УПСМ приносит извинения за временные неудобства и надеется, что участники дорожного движения с пониманием отнесутся к введению этой вынужденной меры.