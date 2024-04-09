Айт намаз. В Бишкеке более 2,5 тысячи милиционеров обеспечат порядок в мечетях

В Бишкеке более 2,5 тысячи милиционеров будут обеспечивать порядок в мечетях во время праздничного Айт намаза. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, также будет перекрыта улица Жумабека от улицы Абдрахманова до Суйунбаева. Водителей просят заранее планировать маршрут.

Милиционеры будет проверять граждан на местах. Запрещается приносить в мечеть крупные предметы, острые, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы, различные виды оружия, петарды и фейерверки.

Напомним, Орозо айт в Кыргызстане отметят 10 апреля. По решению ДУМК в этом году праздничный Айт намаз проведут в мечетях столицы, а не на Старой площади.