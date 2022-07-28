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Общество

Особый статус вузов. Эксперт об отсутствии условий для конкуренции

Указ президента об особом статусе пяти высших учебных заведений в Кыргызстане не создает условий для честной, открытой конкуренции всем госвузам страны, считает консультант по карьерному развитию, образованию и soft-навыкам Айнура Чолпонкулова.

По ее словам, цели документа с предоставлением свободы смотрятся революционно. Но вместе с тем появилось и много вопросов.

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Напомним, указ предоставляет финансовую, организационную, академическую автономию Кыргызскому национальному университету имени Жусупа Баласагына, Кыргызскому государственному техническому университету имени Исхака Раззакова, Кыргызскому национальному аграрному университету имени Константина Скрябина, Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева и Ошскому государственному университету. К некоторым вузам присоединяют другие высшие и средние учебные заведения.

«Указ опередил законопроект об образовании, который сейчас обсуждают. Есть немало принципиальных предложений независимых экспертов. Думаю, что вопрос о повышении конкурентоспособности госвузов, равно как и видение образования в КР, — прерогатива закона. С указом не нужно было торопиться», —  сказала консультант.

Сам факт того, что особый статус и автономия пяти госвузов определяются указом главы государства, а не законом, ставит их в прямую политическую и административную зависимость от президента. Смогут ли вузы стать независимыми?

Айнура Чолпонкулова

Что касается организационной свободы, то ее вузы имели и до указа. Есть вопросы финансовой свободы (самостоятельно распоряжаться (отчуждать, менять) движимым и недвижимым имуществом, приобретенным за счет спецсредств).

«Общеизвестно, что спецсчета в госучреждениях были и остаются лазейкой для различных злоупотреблений и коррупционных схем. Пункты об отчуждении и обмене движимого и недвижимого имущества госвузов — это окно для разбазаривания госимущества за бесценок. При этом указ дает зеленый свет на три года в виде освобождения от проверок», — пишет эксперт на своей странице в Facebook.

Она напоминает, что институциональная академическая свобода (АС) — это право вуза определять свою миссию без вмешательства государства.

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«Есть индивидуальная АС — право отдельного профессора преподавать свой курс без неоправданного вмешательства со стороны должностных лиц вуза, полная свобода в исследованиях и свобода в классе при обсуждении предмета. Внедрена ли она у нас в госвузах? Есть ли у студентов право выбора курса? Преподаватели читают свои авторские курсы или по учебникам?» — задается вопросами Айнура Чолпонкулова.

«К академической свободе относится способность преподавателей вузов выступать как частные лица, не опасаясь репрессий со стороны своих вузов или правительства. У нас есть печальный кейс. Преподаватель вуза Марат Казакпаев скончался в СИЗО. Ему инкриминировали шпионаж против государства. А ведь его выступления относились к АС, которой нет в стране», — отмечает она.

Специалист подчеркивает, что вопросы независимости и конкурентоспобности вузов нужно обсуждать с независимыми экспертами, представителями вузов и гражданским обществом. Эта проблематика должна регулироваться законом об образовании, а не указом президента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240828/
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