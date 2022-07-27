28 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-18.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Целиноградской, Джалиля, Лермонтова, Салиевой, Курманалиева, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ой-Терскен, Босого, Жени-Жок, Тон, Молдокулова);

9.30-12.00 — жилмассив «Полицейский городок»;

11.00-14.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Кереге-Таш, Тенир-Тоо, Субан-Ата);

14.00-15.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Кара-Жыгач, Достоевского, Толстого);

16.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Куйручук, Молдокулова, Шоокум);

9.30-17.00 — 6-й микрорайон, 14, 15, улица Нарвская, 62/3;

9.00-18.00 — отрезки улиц Абдумомунова, Алтын Бак, Васильева, Доолот, Керез, Санат;

9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 22, улица Боконбаева, 102, отрезки улиц Островского, Красной, переулок Таджикский;

9.00-14.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Ат-Ойнок, Тарагай, Чамгарак, Сеченова).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Арашан (улицы Клубная, Титова, Акматова, Кошокбека, 8 Марта, Спортивная, Садовая), Берлик (улицы Лесная, Токтогул, Новая, Жумалы), Васильевка (улицы Айбаш, Фрунзе, Шаршеналиева, Солто-Ата, Комсомольская, Верхняя, Октябрьская), Лесхоз, Кара-Жыгач, Орбита, Арашан (школа), Лебединовка (проспект Победы), Ленинское, ПМК-3, жилмассивы «Оскон Ордо», «Салкын Тор»;

Сокулукский РЭС

9.00-13.00 — села Комсомольское (улицы Северная, Клубная, Опытная, Молодежная, Центральная, Проектируемая, Западная, Пионерская, Школьная, Карасуйская, Садовая, Средняя, Чуйская, Восточная), Озерное;

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Индустриальная, Алма-Атинская, Больничная, Свобода, Правда, Строительная, Фрунзе, Мельничная, Бакыт, Советская, Калинина, Линейная, Торговая, Урожайная, Шопокова, Батаева, Свердлова, Ключевая, Белинского, переулки Зеленый, 40 лет Победы);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Сретенка (улица Крупская, школа), Петровка (улицы Центральная, Шевченко), Александровка (улица Куйбышева);

12.00-17.00 — села Темен-Суу, Ак-Башат;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — город Каинды (улицы Кривенко, Первомайская, Советская, Сенобаза, Чуйская, Пограничная, Осмонова, Ленина), село Чорголо (улица Гагарина);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Алексеевка (улицы Центральная, Ватутина, Фрунзенская, Космонавтов, Жукова), Бекитай, Сосновка (улица Первомайская);

Кантский РЭС

10.00-17.00 — села Туз, Чон-Далы, Ленинское, Жайылма, Сары-Джон;

9.00-17.00 — села Хунчи, Ак-Кудук, город Кант (улицы Шолохова, Карла Маркса);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Ивановка (от улицы Фурманова до Береговой);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (улицы Родниковая, Ленина, Ровнягина);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Советское (улицы Кольбаева, Школьная, Восточная), Ак-Бешим (улицы Ленина, Туткабаева);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Шабдан (улица Бакирова), Ак-Тюз (улица Горная), Чым-Коргон (улица Молочная).

3 Таласская область

9.00-17.00 — город Талас (улицы Оторбаева, Ломоносова, Некрасова, Манаса, Пушкина), Кок-Сай, Кызыл-Адыр, Чолпонбай, Май (улица Дуйшебаева), Покровка (улица Фрунзе).

4 Ошская область Ошская область

8.00-18.00 — села Заргер, Ничке-Сай, Таш-Булак, Адыр, сельские управы Корул, Жаны-Ноокат, Бел-Кайрагач, Мирмахмудов, Гулистан, город Ош (микрорайон «Ак-Тилек», «Черемушки», жилмассив «Имам-Ата», улицы Моминова, Амир Тимур, Абдувалиева, Мирзаева, Юбилейная, Закирова, Абдыкадырова, Пролетарская, Пахта-Абад, Тоголока Молдо, Курчатова, Молдо Нияз, Санкт-Петербургская, Степная, Алиева, Масалиева, Турсунбаева, Аношина, Навои, Алайская, Сунь-Ят-Сен, Ашимахунова, Раимбекова, Монуева, Шакирова).

5 Баткенская область Баткенская область