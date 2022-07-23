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Общество

В Минтрансе объяснили, почему дороги в Иссык-Кульской области ремонтируют летом

Ремонт дорог в Иссык-Кульской области в летнее время — вынужденная мера, продиктованная особенностями технологии строительства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

«Дело в том, что в теплое время года проводится шероховато-поверхностная обработка дорожного полотна. Это делается для улучшения сцепления колес автомобилей с покрытием дороги. Это также необходимо для обеспечения водонепроницаемости и износостойкости дорожного полотна. В результате работ формируется верхний защитный слой, который закрывает трещины и другие повреждения на поверхности дорог. Таким образом продлевается срок службы покрытия. Процесс поверхностной обработки продолжается около 10 дней», — говорится в сообщении.

С середины октября по март проводят работы по зимнему содержанию дорог: защита от снежных заносов, очистка от снега и так далее. Они направлены на обеспечение бесперебойного и безопасного движения транспорта. Строительные работы в зимний период не проводят.

«Строительный сезон начинается в марте и заканчивается в августе/сентябре. С марта по май проводятся работы по профилированию гравийных дорог, с мая — ямочный ремонт. Всю технику весной направляют на очистку дорог от остатков наледи и грязи, а ливневые трубы открывают и прочищают.

Основные слои асфальтового покрытия укладывают до конца лета, чтобы их не повредили осенние дожди.

Начиная с середины мая и примерно до октября можно заливать бетон и укладывать асфальт. Асфальт не укладывают в холодное время года, так как по технологии температура воздуха должна быть выше +10 градусов. Для начала укладывается основание (песок либо песчано-гравийная смесь), что требует сухую почву. Каждый слой основания выравнивают грейдером и тщательно утрамбовывают. Каждый вид работ проводится согласно календарному плану», — объяснили в министерстве.

Отметим, что пользователи соцсетей нередко жалуются и задаются вопросом, почему дороги в Иссык-Кульской области и в других регионах ремонтируют в разгар туристического сезона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240434/
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