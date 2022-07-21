Десятиклассница из Бишкека поговорила с президентом РФ Владимиром Путиным

Десятиклассница из Бишкека Чынара Тилекматова вышла в финал конкурса «Большая перемена». Об этом сообщили в представительстве Россотрудничества в КР.

По его данным, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщался с финалистами, которые собрались в международном детском центре «Артек».

Чынара Тилекматова — активный участник молодежных движений «Волонтеры Победы», «Литературная молодежь», Совета молодых российских соотечественников. Она и 13 других школьников Кыргызстана приехали в «Артек» по программе «Здравствуй, Россия!»

«Большая перемена» делает невозможное возможным, потому что у меня всегда было три мечты. Первая мечта — познакомиться и пообщаться с вами. Вторая — поступить в лучший российский вуз. Третья — попасть в «Артек». Сегодня эта мечта сбылась», — сказала кыргызстанка.

Она надеется выиграть конкурс и хочет учиться в Москве.

«Нам такие творческие, заряженные на успех молодые талантливые люди нужны. Добро пожаловать! Успехов тебе!» — ответил Владимир Путин.

«Большая перемена» — это конкурс, главным критерием отбора которого является не оценка успеваемости, а умение вести коммуникацию и находить нестандартные решения в сложных ситуациях. Испытания пройдут по 12 направлениям науки, технологий, искусства и творчества.