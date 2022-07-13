14 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — бульвар Эркиндик, 7, отрезки улиц Московской, Раззакова, Логвиненко, Сагынбая Манасчи, Исанова, Рыскулова, Абдумомунова, 4-й микрорайон, 29, жилмассив «Колмо» (улицы Ай-Кол, Алтын-Бешик, Жаз, Карабалтинская, Коммунаров);
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Мурас-Ордо», «Тендик» (улица Тендик), «Салкын» (улицы Аян, Алга, Бирдик, Восточная, Западная, Иман, Кыял, Манас, Ниет, Тынчтык, Рахат), «Алтын-Казык», отрезки улицы Карабалтинской, переулок Овощной;
- 9.30-18.00 — улицы Московская, 49, 51, Ибраимова, 64, 7-й микрорайон, 38/1, 39-43, отрезок улицы Белорусской, жилмассив «Кок-Жар» (отрезки улицы Тон), вдоль БЧК от улицы Лермонтова до Осмонкула.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Центральная, Лагерная), Горная Маевка, Кызыл Берлик, Мыкан (улица Насосная), Бирбулак (улицы Бейшембаева, Капкараева, Колчунова, Сабыркула Ата), микрорайон «Учкун» (улицы Путейская, Алтын Бак);
- 10.00-17.00 — села Лесхоз, Маевка (водохранилище), Карла Маркса (улицы Набережная, Шопокова, Киевская, Ленина, Панфилова, Веселая, Горького, Садовая, Звездная, Молодой Гвардии, Молодежная, Пионерская, Крупской, Фрунзе, Шоссейная);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Индустриальная, Алма-Атинская, Больничная, Свободы, Правды, Строительная, Фрунзе, Мельничная, Бакыт, Советская, Калинина, Линейная, Торговая, Урожайная, Шопокова, Батаева, Свердлова, Ключевая, Белинского, переулки 40 лет Победы, Белинского), Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», новостройка, улицы Ала-Арчинская, Проектируемая, Досиева, Жакшылык, Биримдик, Белек), совхоз «Фрунзе» (улицы Западная, Заречная, Новая);
- 15.00-18.00 — села Сокулук (улицы Ленина, Комсомольская, Мира, Ала-Арчинская, Лесная, Достук, Полярная, Гагарина, Октябрьская, Иссык-Кульская, Пионерская, Садовая, Спортивная, Северная, переулки Северный, Ленина);
- 9.30-17.00 — поселок Восточный (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2), село Джанги-Джер (улицы 9-й Распред, 8-й Распред, МТФ-2а, Акжар, Молодой Гвардии);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Большевик, Заря, Беловодское (улица Ленина), Мураке, Александровка (верхняя зона, улицы Комсомольская, Калимова, Западная, Чапаева, Крупской);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — села Полтавка (улицы Горького, Партизанская, Октябрьская, Коминтерна, Центральная), Орто-Суу, Молтовар, город Кара-Балта (улица Оторбаева, 34, 36, 45, 47, 49, 87, 89, 91, 93, переулок Веселый);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — село Октябрьское;
Кантский РЭС
- 8.00-17.00 — село Хунчи (улицы Гагарина, Ленина);
- 9.00-18.00 — Кант (улицы 50 лет Октября, Гагарина);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ивановка (УОС), Буденовка;
Токмакский РЭС
- 9.00-17.00 — Токмак (улицы Дубовицкого, Дунларова, Пушкина), села Талды-Булак, Алчалуу, Султан, Карой, Советское, Дон-Арык, Чуй (улицы Школьная, 8а, Маркса, 61а, АТС, школа № 2), Жаны-Жол (интернат);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кызыл-Суу (улица Фрунзе), Боролдой (улица Фрунзе), Шабдан (улица Даниярова), город Кемин (улицы Советская, Ленина, 40 лет Октября, Чапаева, Праволинейная, Леволинейная, Кирова, Космонавтов).
3Таласская область
- 9.00-17.00 — Талас (улицы Кирова, Манаса, Маркса, Оторбаева), села Жон-Арык (улица Кулан), Копуро-Базар (улица Талас), Караой (улицы Уметаалы, Шишбаш), Калба (улица Акмат), Боотерек (улица Лицей), Озгоруш, Кашкажол, Бакай-Ата (улица Отунбая), Шекер, Жоон-Добо, Кызыл-Адыр, Бакыян,Тамчы-Булак, Балыкчи, Покровка (улица Фрунзе), Кок-Добо (улица Ак-Жар).
4Ошская область
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8.00-18.00 — сельские управы Кок-Жар, Найман, Кулатов, Тоо-Моюн, город Ош (микрорайоны «Ак-Тилек», «Черемушки», улицы Раззакова, Жим, Салиевой, Курманджан Датки, Ленина, Ахмедова, Мамырова, Атабаева, Калинина, Моминова, Амир Тимур, Пролетарская, Пахта-Абад, Тоголока Молдо, Курчатова, Фурманова, Степная, Алиева, Мамытова, Юнусова, Куренкеева, Космонавтов, Фучика, Орджоникидзе, Жаштар, район ГорГАИ).
5Баткенская область
- 8.00-18.00 — сельские управы Котормо, Орозбекова.