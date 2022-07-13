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Общество

Комиссии по зачислению детей в школы просит создать правозащитница

ОФ «Лига защитников прав ребенка» просит президента, председателя кабинета министров, главу Минобразования и мэра Бишкека взять под контроль вопрос зачисления детей в общеобразовательные учреждения через систему «Электронная запись в школы». Обращение на своей странице в Facebook опубликовала глава ОФ Назгуль Турдубекова.

Она отметила, что автоматизированная информационная система «Электронная запись в школы» дала много сбоев, дети могут остаться без доступа к образованию.

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По словам Назгуль Турдубековой, родители по несколько месяцев с жалобами ходят между Министерством образования и науки и ГП «Инфоком» (исполнитель системы электронной записи), чтобы они исправили ошибки.

«Сотрудники обоих ведомств перекладывают ответственность друг на друга. Родители обеспокоены тем, что их детей-первоклассников придется возить в школы, которые далеко расположены от дома, и это может угрожать их безопасности», — добавила она.

Глава фонда напомнила, что проблемы с записью в школы были и в предыдущие годы. «Тогда ОФ «Лига защитников прав ребенка» совместно с мэрией Бишкека и родителями создал в каждом районе на уровне акимиатов комиссии для приема обращений. Данный формат показал свою эффективность, так как работал прозрачно и упреждал коррупцию. В результате все обращения родителей были удовлетворены», — сказала она.

Назгуль Турдубекова отмечает, что необходимо в срочном порядке, не дожидаясь 15 августа, создать комиссии на уровне акимиатов столицы, чтобы разрешить все конфликтные ситуации по обеспечению доступа детей к образованию, а также провести оценку системе АИС «Электронная запись в школы» и устранить все технические барьеры при регистрации детей в учебные заведения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239577/
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