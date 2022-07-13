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Общество

В Бишкеке появится шахматная аллея

В Бишкеке появится шахматная аллея. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, новая зона отдыха появится на территории Первомайского района, но пока точное место не определено.

«В зоне отдыха установят столы для игры в шахматы, скамейки, урны. В ней будут предусмотрены условия для доступа маломобильных граждан. Эскизы аллеи уже проектируются», — сообщили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что на аллее смогут проводить время не только любители настольных игр, в будущем на ней планируют проводить турниры и мастер-классы по игре в шахматы среди взрослых, школьников и дошкольников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239542/
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