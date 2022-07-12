Изнасилование 13-летней девочки. Обвиняемые вину не признают

В Свердловском районном суде Бишкека рассматривается дело об изнасиловании 13-летней девочки.

На скамье подсудимых три обвиняемых: сторож рынка «Дордой» 41-летний Кумарбек, бывший инспектор по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района 39-летний Дайырбек и бывший участковый УВД Свердловского района 34-летний Эрмек.

Заседание проходит в закрытом режиме.

Адвокат Тимур Султанов, представляющий интересы потерпевшей стороны, сообщил журналистам, что подробности допроса свидетелей озвучить не может, поскольку процесс закрытый. Он добавил, что осталось выслушать еще одного свидетеля, после чего начнется допрос подсудимых.

Юрист отметил, что все трое подозреваемых не признают свою вину. Их защита ходатайствует о привлечении к ответственности СМИ и пользователей соцсетей, опубликовавших фото одного из обвиняемых и назвав его насильником.

Тимур Султанов согласился, что есть презумпция невиновности, но в то же время суд, согласно УПК, не может выносить постановление о возбуждении уголовного дела в отношении тех, кто ее нарушил.

Напомним, сначала информация об изнасиловании девочки распространилась в социальных сетях. Затем по подозрению в совершении этого преступления были задержаны два милиционера (сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и участковый УВД Свердловского района столицы), еще один соучастник — охранник рынка «Дордой» (предположительно тоже бывший сотрудник ОВД), а также в Первомайском районном суде рассматривается дело в отношении четвертого подозреваемого в изнасиловании — официанта. Все четверо обвиняемых знакомы друг с другом.

Правозащитники обратились к президенту страны в связи с участившимися случаями жестокого насилия в отношении женщин и девочек. Уполномоченная по правам ребенка прокомментировала дело.

Отреагировали также глава кабмина Акылбек Жапаров и его заместитель по соцвопросам Эдиль Байсалов, который призвал СМИ не писать о таких случаях, чтобы «не множить боль». Спустя несколько дней случай прокомментировал и пресс-секретарь главы государства.