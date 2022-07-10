13:41
USD 87.78
EUR 96.34
RUB 0.96
Общество

На нового заведующего Таласского гороно пожаловались. Ответ Минобразования

Руководители дошкольных и школьных учреждений в Таласе удивлены назначением Борончу Омурканова на должность заведующего городским отделом образования. Об этом 24.kg сообщили педагоги.

По их данным, нового руководителя представили коллективу несколько дней назад.

«Несмотря на то что конкурс на замещение вакантной должности длился более шести месяцев, назначение проведено с нарушениями. Человек, занявший должность, был назначен на безальтернативной основе, он не имеет должного опыта работы. Почему Минобразования не представило второго кандидата (как этого требует законодательство)? Почему мэр города и аким Таласского района утвердили предложенную кандидатуру, не потребовав по положению альтернативную кандидатуру на вакантную должность?» — говорится в обращении.

Читайте по теме
Ни один выпускник из Таласской области не получил золотой сертификат

Педагоги отмечают, что для руководителей районных и городских отделов образования опыт работы директором или заместителем директора общеобразовательного учреждения обязателен.

«Хочется верить, что данный вопрос будет пересмотрен и Таласский отдел образования возглавит профессионал, имеющий соответствующие знания и опыт работы. Нам нужен руководитель, который сможет на должном уровне скоординировать работу системы образования, вернуть былые результаты города, касающиеся качественных показателей обучения, утраченные за последний год. Свидетельством тому являются результаты предметных олимпиад и Общереспубликанского тестирования», — надеются авторы письма.

Они просят профильное ведомство и другие заинтересованные органы дать правовую оценку процедуре проведенного назначения заведующего Таласским отделом образования.

В пресс-службе Министерства образования и науки прокомментировали ситуацию.

«По итогам проведенного конкурса для включения во внутренний резерв кадров МОиН на имя акима Таласского района и мэра города Таласа были направлены представления на четырех кандидатур, в том числе и на Борончу Омурканова. По положению министерство представляет не менее трех кандидатур. У Омурканова имеется опыт и стаж работы руководителем общеобразовательной организации», — сообщили 24.kg в ведомстве.

Отметим, что в этом году в Таласской области ни один выпускник школы не получил золотой сертификат по Общереспубликанскому тестированию и аттестат особого образца «Алтын тамга». Депутат Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков потребовал рассмотреть ответственность руководителей отделов образования области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239393/
просмотров: 4764
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане создадут единый резерв кадров — право формирования за президентом
Главой Фонда развития туризма стал брат Садыка Шер-Нияза
В Таласе сотрудники «Кадастр» переоформили квартиру сироты на третье лицо
Назначен новый директор Бишкекского предприятия электрических сетей
Назначен новый директор Джалал-Абадского предприятия электрических сетей
Бывший депутат Жогорку Кенеша стал членом совета директоров Госбанка развития
В Госагентстве по управлению госимуществом Кыргызстана новые назначения
Руслан Казакбаев назначен Послом Кыргызстана в Израиле
Теперь официально. Таалайбек Байгазиев назначен замминистра энергетики
Садыр Жапаров открыл новое здание управления ГКНБ по Таласской области
Популярные новости
Как не&nbsp;утонуть, когда купаешься. Советы инструктора по&nbsp;плаванию Как не утонуть, когда купаешься. Советы инструктора по плаванию
Салкынай Алимбаева находится в&nbsp;тяжелом состоянии после операции Салкынай Алимбаева находится в тяжелом состоянии после операции
Мы&nbsp;не&nbsp;&laquo;банановая республика&raquo;. О&nbsp;туризме и&nbsp;ложных ожиданиях рассказал гид из&nbsp;Оша Мы не «банановая республика». О туризме и ложных ожиданиях рассказал гид из Оша
Август-2023. Что изменится в&nbsp;жизни кыргызстанцев Август-2023. Что изменится в жизни кыргызстанцев
Бизнес
Итоги работы за&nbsp;I полугодие MEGA: Динамичный рост и&nbsp;исторические максимумы Итоги работы за I полугодие MEGA: Динамичный рост и исторические максимумы
&laquo;ЭЛСОМ&raquo; запускает уникальную акцию &laquo;Чемпионы ЭЛСОМ&raquo;! «ЭЛСОМ» запускает уникальную акцию «Чемпионы ЭЛСОМ»!
Выгодное предложение для пенсионеров от&nbsp;&laquo;Керемет Банка&raquo; Выгодное предложение для пенсионеров от «Керемет Банка»
Выиграй 1&nbsp;миллион сомов с&nbsp;кошельком &laquo;О!Деньги&raquo; Выиграй 1 миллион сомов с кошельком «О!Деньги»
2 августа, среда
13:29
В Москве открыли кризисный центр для женщин из Кыргызстана В Москве открыли кризисный центр для женщин из Кыргызст...
12:58
Неизвестные закидали камнями поезд и разбили стекла новых вагонов VIP и «Люкс»
12:24
Кабмин поручил беспрепятственно трансформировать земли под электростанции
12:00
Ягодный рай. Как в Кыргызстане создают новый бренд
11:53
Итоги работы за I полугодие MEGA: Динамичный рост и исторические максимумы