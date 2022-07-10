На нового заведующего Таласского гороно пожаловались. Ответ Минобразования

Руководители дошкольных и школьных учреждений в Таласе удивлены назначением Борончу Омурканова на должность заведующего городским отделом образования. Об этом 24.kg сообщили педагоги.

По их данным, нового руководителя представили коллективу несколько дней назад.

«Несмотря на то что конкурс на замещение вакантной должности длился более шести месяцев, назначение проведено с нарушениями. Человек, занявший должность, был назначен на безальтернативной основе, он не имеет должного опыта работы. Почему Минобразования не представило второго кандидата (как этого требует законодательство)? Почему мэр города и аким Таласского района утвердили предложенную кандидатуру, не потребовав по положению альтернативную кандидатуру на вакантную должность?» — говорится в обращении.

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Педагоги отмечают, что для руководителей районных и городских отделов образования опыт работы директором или заместителем директора общеобразовательного учреждения обязателен.

«Хочется верить, что данный вопрос будет пересмотрен и Таласский отдел образования возглавит профессионал, имеющий соответствующие знания и опыт работы. Нам нужен руководитель, который сможет на должном уровне скоординировать работу системы образования, вернуть былые результаты города, касающиеся качественных показателей обучения, утраченные за последний год. Свидетельством тому являются результаты предметных олимпиад и Общереспубликанского тестирования», — надеются авторы письма.

Они просят профильное ведомство и другие заинтересованные органы дать правовую оценку процедуре проведенного назначения заведующего Таласским отделом образования.

В пресс-службе Министерства образования и науки прокомментировали ситуацию.

«По итогам проведенного конкурса для включения во внутренний резерв кадров МОиН на имя акима Таласского района и мэра города Таласа были направлены представления на четырех кандидатур, в том числе и на Борончу Омурканова. По положению министерство представляет не менее трех кандидатур. У Омурканова имеется опыт и стаж работы руководителем общеобразовательной организации», — сообщили 24.kg в ведомстве.

Отметим, что в этом году в Таласской области ни один выпускник школы не получил золотой сертификат по Общереспубликанскому тестированию и аттестат особого образца «Алтын тамга». Депутат Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков потребовал рассмотреть ответственность руководителей отделов образования области.