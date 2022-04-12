13 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — 7-й микрорайон, 16/2, коттеджи возле ЮБЧК, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Бугу-Эне, Барчын, Дуйшобаева, Тагай-Бия, Гагарина, Каркыра);

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Бата», «Кок-Жар» (улицы Босого, 20, 28, 32), «Келечек» (улицы Келечек, 14-я, Айтматова, Чокморова, Сон-Кол), 6-й микрорайон, 8, отрезки улиц Жаманбаева, Табалдиева, микрорайон «Джал», 11;

14.00-17.00 — отрезки улиц Лермонтова, Хивинской, Акылбекова;

9.30-17.00 — отрезки улицы Щербакова, переулок Изюмский;

9.30-14.00 — жилмассивы «Кара-Жыгач», «Алтын-Ордо» (улицы 0-я, 1-я);

12.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Кызарт, Ысык-Кол, Жетиген, Чоктал);

13.00-17.00 — отрезки улиц Фрунзе, Исанова.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Мичурина, Комсомольская, Чкалова, Калинина, Кирова, Луганская, Набережная, Северная, Садовая, проспекты Победы, Ленина), Кок-Жар (жилмассив «Торт-Гуль», улицы Мадиева, Кумушалиева, Куюкова, Куланова, Кийизбаева, Кольбаева, Алапаева, Тулеева), Теплые ключи, Васильевка (улица Фрунзе, переулок Клубный);

Сокулукский РЭС

9.30-17.00 — село Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, Ленина, Иманкулова, Оторова);

9.00-17.00 — села Маловодное (улица Кирова, 86), Новопавловка (улицы Учительская, Лавровых), Восточное (переулок Дружбы, улицы Дружбы, Тимирязева, Энгельса, Прифермская, Махачкалинская, Дагестанская, Манас, Школьная, Акушинская, Восточная, Маркса, Бугорная), Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», контур 498);

10.00-17.00 — село Военно-Антоновка (улицы МТФ, Фрунзе, Крупской, Проектируемая, Степная, Северная, Полярная, Западная, Южная, Пионерская, Комсомольская, Шевченко, Колхозная, Первомайская, Дружбы, Октябрьская, Школьная, Комсомольская, тупик Красноармейской, контуры 148, 151, жилмассивы «Келечек», «Шанхай», «Станция «Сокулук», «ВОССТ», кварталы А, Б, Г), совхоз «Фрунзе» (улицы Фрунзенская, Восточная, Проектируемая, Карасуйская, Западная, Животноводство);

9.30-17.00 — села Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, Ленина, Иманкулова, Оторова), Арал (улица Картамбаева);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улицы Первомайская, Громова, Ситникова, Энгельса, Мирошниченко, Комсомольская, Пионерская, Шевченко), Темен-Суу (улицы МТМ, Красноармейская), Александровка (улицы Мааке, Центральная);

9.00-12.00 — села Ак-Суу (улица Гвардейская), Предтеченка (улицы Фрунзе, Ленина);

9.00-18.00 — село Беш-Терек;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка (улица Полевая), Озерное, Ровное, город Каинды (улицы Куйбышева, Дзержинского, Озерная);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — село Калининское (улица Красновосточная), город Кара-Балта (улицы Токтогула, 40 лет Киргизии, 40, 42, 44);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Садовая, Строительная), Бирдик (улицы Береговая, Аламанова);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Фрунзенская, Лермонтова), Советское (улица Комплексная);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (3-й микрорайон, 4, 5, улицы Вальцовая, Охотничья, Горького, Коммунальная, Космодемьянской);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Карой, Советское, Ден-Арык, Чуй (улицы Маркса, Клубная, Межевая, Космонавтов, Бригадная);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — Кемин (улица Комсомольская), села Кызыл-Октябрь (улица Школьная), Бейшеке (улица Южная).

3 Таласская область Таласская область