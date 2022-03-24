Арест Нурбека Токтакунова. Адвокаты подали апелляцию в Бишкекский городской суд

В Бишкеке возле здания УВД Первомайского района планируют провести акцию в поддержку юриста Нурбека Токтакунова. Об этом 24.kg сообщили его коллеги.

Отметим, что Первомайский районный суд признал его виновным по статье 126 «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях за оскорбление всех судей Кыргызстана. Нурбека Токтакунова арестовали на пять суток.

Адвокат осужденного Бакытбек Автандил уулу сообщил 24.kg, что они сразу подали апелляцию на решение об аресте в Бишкекский городской суд через канцелярию Первомайского райсуда.

Нурбека Токтакунова уже доставили в районное отделение милиции.