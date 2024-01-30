Девушка пыталась спрыгнуть с многоэтажки в Бишкеке. Комментарий милиции

В УВД Первомайского района Бишкека прокомментировали инцидент, произошедший в одной из столичных многоэтажек.

По данным ведомства, сегодня, 30 января, в службу «102» ГУВД Бишкека поступило сообщение, что из окна квартиры на шестом этаже одного из домов по улице Логвиненко неизвестная девушка предприняла попытку выброситься.

На место происшествия выехали сотрудники милиции. Факт подтвердился. Два человека доставили в следственную службу УВД Первомайского района Бишкека.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.