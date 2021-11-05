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Общество

В Бишкеке открыли приют для женщин с детьми в трудной жизненной ситуации

В Бишкеке открыли приют для женщин с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе не имеющих определенного места жительства. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, приют расположен в Ленинском районе. В нем женщинам предоставляют временный ночлег, одноразовое горячее питание и медосмотр.

«В приюте могут проживать до 70 человек, в настоящее время социальной услугой пользуются 28 человек, из них 16 — дети, в том числе четыре грудных ребенка. Для безопасности в учреждении всегда дежурит сотрудник УВД Ленинского района, а врачи ОЦСМ № 1 оказывают необходимую медицинскую помощь», — отметили в мэрии.

Приют для женщин с детьми, оставшихся без жилья, расположен по адресу: улица Трудовая, 10.

Подробную информацию можно получить по телефонам: 0312644871, 0550546622.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212812/
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