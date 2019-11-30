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Общество

Накормят, обогреют и медпомощь окажут. В Бишкеке работают приюты для бездомных

Приюты для лиц без определенного места жительства с наступлением холодов работают в усиленном режиме. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, для безопасности во всех столичных приютах всегда дежурит сотрудник РУВД, врачи и медсестры центров семейной медицины оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Доставлять нуждающихся в приюты должны сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи. Если вы увидели бездомных, которым нужна помощь, звоните в 102 (милиция) и 103 (скорая помощь)», — отметили в муниципалитете.

Многие бездомные приходят сами просто покушать, согреться и сразу уходят, некоторые остаются на ночь.

Приюты работают во всех районах города. В них созданы условия для жилья, постояльцам предоставляется ежедневное одноразовое горячее питание.
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