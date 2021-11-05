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Общество

Государству вернули земельный участок детского сада в Ноокатском районе

Прокуратура Ноокатского района вернула в муниципальную собственность незаконно отчужденный земельный участок объекта социальной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В 2005 году постановлением членов общего собрания крестьянского хозяйства «Арал» земельный участок бывшего детского сада в Мирмахмудовском айыл окмоту (18 соток) незаконно реализовали частному лицу.

На основании акта прокурорского реагирования указанный участок рыночной стоимостью 3 миллиона 75 тысяч сомов принят на баланс муниципалитета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212731/
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