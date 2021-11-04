Минтранс просит водителей сменить летние шины на зимние

Сегодня на перевальных участках Тоо-Ашуу, Ала-Бель и Отмок автомобильной дороги Бишкек — Ош идет мелкий снег, погода пасмурная. Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

На перевале Отмок автодороги Талас — Тараз — Суусамыр снежная пурга. Для очистки и уширения проезжей части на перевалах задействована вся необходимая техника, идет подсыпка инертных материалов для обеспечения безопасного проезда транспортных средств через перевальные участки Тоо-Ашуу, Ала-Бель и Отмок. Толщина снежного покрова составляет на перевале Тоо-Ашуу до 5 сантиметров , на перевалах Ала-Бель и Отмок — до 10 сантиметров.

«Рекомендуем водителям ни в коем случае не выезжать на перевальные участки с летней резиной, так как на перевалах идет снег и образуется гололед. Просим незамедлительно «переобуться». Главная опасность летних шин заключается в том, что уже при нулевой температуре они начинают терять свои тормозные качества. Тормозной путь на летних покрышках в два раза длиннее, чем на зимних. Это может привести к ДТП», — предупреждают в Минтрансе.

Кроме того, в ведомстве рекомендуют перед выездом на перевальные участки проверить техническое состояние автомобиля, быть максимально внимательными и осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования.