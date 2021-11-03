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Общество

В Госстрое назвали новый срок сдачи школы в селе Дархан Иссык-Кульской области

Школу в селе Дархан Иссык-Кульской области планируется сдать в эксплуатацию в середине ноября. Об этом сообщила пресс-служба Госстроя.

По ее данным, подрядная организация завершила все строительно-монтажные работы. «Сейчас ведутся пусконаладочные работы и озеленение территории, устанавливают мебель, столовое оборудование и необходимый для учебного процесса инвентарь», — отметили в ведомстве.

Строить школу на 275 ученических мест начали в ноябре 2019 года. Сметная стоимость составила $850 тысяч 571, которые финансировались из кредитных средств Саудовского фонда развития.

Отметим, что в июле в Госстрое говорили, что строительство школы завершат к новому учебному году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212566/
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