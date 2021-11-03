В Бишкеке открыли улицу Абдумомунова для проезда транспорта

Улица Абдумомунова открыта для проезда транспорта. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на участке от проспекта Манаса до улицы Тоголока Молдо завершены дорожно-строительные работы. После реконструкции ширина дороги составляет 8 метров, ширина тротуара — от 1,5 до 3 метров. Общая протяженность отремонтированного участка составляет 620 метров.

В муниципалитете добавили, что также открыта проезжая часть улицы Новой (от улицы Ленской до улицы Жениш в жилмассиве «Жениш»), улицы Туголбая Ата (от улицы Орозбекова до бульвара Эркиндик), улицы Стадионной (от улицы Абдрахманова до улицы Магистральной в жилмассиве «Ынтымак») и улицы Карасаева (от улицы Байтика Баатыра до улицы Юнусалиева). На тротуарной части строительные работы продолжаются.

На сегодня по линии управления капитального строительства ведутся строительные работы на 22 улицах столицы. На 12 из них укладывают асфальт:

улица Сухэ-Батора от улицы Каралаева до улицы Шабдана Баатыра со строительством моста через реку Аламедин;

улица Архитекторов от улицы Киргизской до МЧК в жилмассиве «Ак-Босого» со строительством моста через МЧК;

улица Баба-Ата от улицы Бакаева до улицы Садырбаева;

улица Култегина от улицы Гидростроителей до улицы Энесай-20 в жилмассиве «Энесай»;

улица Кривоносова от улицы Толстого до улицы Тойгонбаева;

улица Коенкозова от улицы Боконбаева до улицы Чуйкова;

улица Маликова от улицы Гагарина до улицы Толстого;

улица Шералиева от улицы Жайыла Баатыра до улицы Ахунбаева;

улица Жайыла Баатыра от улицы Чортекова до улицы Алыкулова;

улица Шабдана Баатыра от улицы Ауэзова до улицы Мин-Булак;

улица Кулатова от улицы Каракульской до улицы Байтика Баатыра;

улица Турусбекова — улица Манаса от улицы Ташкентской до улицы Щербакова.

Еще на четырех улицах проводятся земляные и подготовительные работы для укладки асфальтобетонной смеси.

В мэрии добавили, что еще на двух улицах ведутся работы по разметке и установке остановочных пунктов, которые планируется открыть на этой неделе: улица Ашар (от улицы Лущихина до улицы Гагарина) и улица Дордой (от улицы Анкара до улицы Достоевского в жилмассиве «Кара-Жыгач»).

«С начала второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» завершена реконструкция 21 улицы общей протяженностью 21,2 километра. Следует отметить, что продолжаются работы по выявлению мелких дефектов и экстренному устранению их подрядчиком», — заметили в пресс-службе.

Напомним, что вторая фаза проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» рассчитана на два года. По проекту будут реконструированы 60 улиц общей протяженностью более 70 километров, также запланировано строительство пяти мостов. Работы ведутся подрядной организацией China Road and Bridge Corporation за счет грантовых средств Китайской Народной Республики.