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Общество

Возобновляется авиарейс Нур-Султан — Бишкек

Авиакомпания «Эйр Астана» планирует возобновление рейсов между Нур-Султаном и Бишкеком в ближайшее время. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Отмечается, что Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана уже рассмотрела вопрос. Известно, что рейсы будут выполняться на воздушных судах типа E190-E2/A-320 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

Однако точной даты открытия прямого рейса пока нет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212521/
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