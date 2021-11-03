Авиакомпания «Эйр Астана» планирует возобновление рейсов между Нур-Султаном и Бишкеком в ближайшее время. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Отмечается, что Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана уже рассмотрела вопрос. Известно, что рейсы будут выполняться на воздушных судах типа E190-E2/A-320 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

Однако точной даты открытия прямого рейса пока нет.