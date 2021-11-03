В Кыргызстане лечение от коронавируса получают 1 тысяча 408 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 803 человека, в больницах — 605. В том числе 40 человек — в крайне тяжелом состоянии, 169 — в тяжелом. Состояние 396 больных (или 66,3 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 97 человек, из них в Бишкеке — 40, Чуйской области — 37, Ошской — 2, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 9, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 2.

С начала марта 2020 года, по официальным сведениям, выздоровели 175 тысяч 892 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.