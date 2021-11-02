Сколько школьники зарабатывают за рекламу в TikTok, подсчитали аналитики

Как пишет «РБК», самыми высокооплачиваемыми русскоязычными блогерами в TikTok являются школьники и студенты в возрасте от 12 до 21 года. За один коммерческий пост они получают в среднем 1,6 тысячи рублей (1 тысячу 900 сомов). У взрослых же средняя цена — 1,3 тысячи рублей (1 тысяча 535 сомов). Иногда рекламу размещают и у детей до 12 лет — в среднем за 1 тысячу рублей, или 1 тысячу 180 сомов. Меньше всего рекламодатели платят аккаунтам, не привязанным к какому-либо лицу, — всего 500 рублей, или 590 сомов.

Как и в любой соцсети, цены на рекламу в TikTok зависят от числа подписчиков. Так, TikTok-звезды в среднем получают за рекламу в 71 раз больше. Также девушки берут за рекламу в два раза дороже, чем парни.

Ориентируются рекламодатели и на количество лайков. Их сумма показана в шапке каждого аккаунта. Те, у кого больше 2 миллионов лайков, в среднем получают за рекламу в восемь раз больше других. Примерно столько платят и блогерам с большим — свыше 100 тысяч — количеством просмотров.

Важнейшей метрикой, на которую ориентируются рекламодатели, служит и количество лайков. Их сумма показана в шапке каждого аккаунта. Те, у кого больше 2 млн лайков, в среднем получают за рекламу в восемь раз больше других. Влияют на ценообразование и просмотры: блогеры, у кого их больше 100 тыс., в среднем получают в 8,3 раза больше других.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/technology_and_media/02/11/2021/617bc3299a7947e06db69ed4?from=from_main_4

Важнейшей метрикой, на которую ориентируются рекламодатели, служит и количество лайков. Их сумма показана в шапке каждого аккаунта. Те, у кого больше 2 млн лайков, в среднем получают за рекламу в восемь раз больше других. Влияют на ценообразование и просмотры: блогеры, у кого их больше 100 тыс., в среднем получают в 8,3 раза больше других.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/technology_and_media/02/11/2021/617bc3299a7947e06db69ed4?from=from_main_4