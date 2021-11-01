Власти Москвы планируют отказаться от привлечения мигрантов на стройки

Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о планах властей столицы отказаться от привлечения мигрантов на стройки в городе. Подробностями плана он поделился в интервью «РБК».

Андрей Бочкарев сообщил, что в связи с масштабами строительства по программе реновации столице не хватает рабочих и инженеров. Он оценил недостаток трудовых ресурсов в 40 процентов. По словам вице-мэра, многие работавшие на стройках города мигранты разъехались за время пандемии — из 120 тысяч человек осталось только 40 тысяч. Изменился и национальный состав рабочих: если одно время приезжали больше из Таджикистана, то сейчас мигранты на стройках в основном из Узбекистана и Кыргызстана.



При этом на стройках стало больше жителей Подмосковья. «Стало больше жителей Московской области, но на объект нельзя просто прийти. Быть хорошим штукатуром — это искусство, делать кирпичную кладку — вообще нет специалистов», — говорит Андрей Бочкарев.

Изменилась и зарплата рабочих-мигрантов, они уже не готовы работать за прежнюю зарплату. «Средняя зарплата мигранта на стройке сейчас составляет где-то 50-60 тысяч рублей. А была 30 тысяч. Но многие уже и за 80 тысяч не хотят работать», — отмечает вице-мэр Москвы.

Он подчеркнул, что поставил задачу — разработать план мероприятий, который позволит обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города.