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Общество

В школе № 51 Бишкека нет отопления. Родители боятся, что детей отправят на онлайн

В школе № 51 Бишкека нет отопления. Об этом 24.kg сообщили родители учеников.

Они опасаются, что образовательное заведение могут перевести на онлайн-обучение во второй четверти.

Вице-мэр Виктория Мозгачева подтвердила, что в школе пока нет отопления, но опровергла возможность перевода на онлайн.

«Когда Бишкектеплосеть делала опрессовку трассы, побежала «воздушка». Выделили деньги, уже ремонтируют. При подключении отопления утечку обнаружили уже в подземной части. Проведен тендер. До начала второй четверти все работы должны завершить», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212219/
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