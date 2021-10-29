От редактора «Кыргызфильма» требуют извинений за националистические выпады

Общественность требует извинений от кинорежиссера Темира Бирназарова за оскорбительные высказывания в отношении людей русской национальности. Об этом в Facebook сообщила заслуженная артистка Кыргызстана Галина Кетова.

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По ее словам, главный редактор Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева Темир Бирназаров дал интервью, в котором звучат националистические заявления.

Он сказал, что «если бы не было русского народа, русского языка [говорят, они, воспитанные русскими «колонизаторами» интеллигенты], мы бы ходили в горах, пасли скот, вообще не были бы людьми». Помимо этого, звучат и другие оскорбляющие фразы: «Чему мы научились у русских? Пить взахлеб водку, воровать, курить, материться, не уважать старших, драться и скандалить и многие дурные вещи...».

Отметим, что скандальное видео удалили.

«Но по скриншотам можно понять подробно, что случилось. Мы вместе, все кыргызстанцы, должны пресечь подобные случаи. Кыргызстан — наш общий дом! Я — русская, но уже четвертое поколение наш род живет на этой земле. Мы не были колонизаторами. Мои дедушка и бабушка, родители, я, дети развивают, улучшают, искренне любят кыргызскую землю. Нам такие слова слышать оскорбительно и обидно», — высказалась Галина Кетова.

Отмечается, что на имя министра культуры Азамата Жаманкулова уже отправили открытое письмо и попросили принять меры в отношении Темира Бирназарова.