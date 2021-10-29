19:20
USD 84.80
EUR 98.29
RUB 1.20
Общество

В Джалал-Абадской области нашли 14 незаконно построенных жилых домов

Управление по архитектурно-строительному контролю Госстроя по Джалал-Абадской области выявило незаконное строительство 14 объектов жилого назначения. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ.

Строительные компании осуществляли строительно-монтажные работы без соответствующих разрешительных документов.

Управление направило факты в соответствующие службы и правоохранительные органы для принятия законного решения.

Ранее Госстрой выявил 10 объектов, которые построены самовольно, в Оше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212122/
просмотров: 119
Версия для печати
Материалы по теме
В селе Озерном Чуйской области открыли школу на 375 мест
В Бишкеке остановили незаконное строительство
В жилмассиве «Арча-Бешик-2» строят школу за $1 миллион 230 тысяч
Незаконные объекты. 17 пристроек и павильонов в Бишкеке под угрозой сноса
Незаконные высотки. Около 60 незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса
Больше двух миллиардов сомов заложено на строительство соцобъектов в Кыргызстане
В селе Абдраимова Джалал-Абадской области построили детский сад
В Бишкеке на улице Тоголока Молдо незаконно строят магазин, жалуются горожане
Госстрой нашел в Бишкеке 37 незаконно построенных домов
В Бишкеке построили дополнительный корпус компьютерной гимназии за $1 миллион
Популярные новости
В&nbsp;Китае активно демонтируют минареты и&nbsp;купола мечетей В Китае активно демонтируют минареты и купола мечетей
Ролик мексиканского блогера о&nbsp;КР набрал на&nbsp;YouTube почти 3&nbsp;миллиона просмотров Ролик мексиканского блогера о КР набрал на YouTube почти 3 миллиона просмотров
Увидеть дочь перед смертью не&nbsp;удалось. Алина Батурова скончалась Увидеть дочь перед смертью не удалось. Алина Батурова скончалась
Почему растет число отравившихся в&nbsp;&laquo;Империи пиццы&raquo;. Пояснение ЦГСЭН Почему растет число отравившихся в «Империи пиццы». Пояснение ЦГСЭН
Бизнес
Один день в&nbsp;роли гловера Один день в роли гловера
Кредитные карты от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; с&nbsp;лимитом до&nbsp;250 тысяч сомов Кредитные карты от «Оптима Банка» с лимитом до 250 тысяч сомов
Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; дарит призы за&nbsp;самый большой объем денежных переводов «Халык Банк Кыргызстан» дарит призы за самый большой объем денежных переводов
29 октября, пятница
19:15
В Джалал-Абадской области нашли 14 незаконно построенных жилых домов В Джалал-Абадской области нашли 14 незаконно построенны...
19:00
Афиша Бишкека на выходные: премьеры спектаклей, выставки и фестивали
18:47
Выборы-2021. Эксперты опасаются, что внутренние мигранты не смогут проголосовать
18:30
30 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:27
Кыргызстанец вышел в финал чемпионата мира по грэпплингу