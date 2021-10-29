В Джалал-Абадской области нашли 14 незаконно построенных жилых домов

Управление по архитектурно-строительному контролю Госстроя по Джалал-Абадской области выявило незаконное строительство 14 объектов жилого назначения. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ.

Строительные компании осуществляли строительно-монтажные работы без соответствующих разрешительных документов.

Управление направило факты в соответствующие службы и правоохранительные органы для принятия законного решения.

Ранее Госстрой выявил 10 объектов, которые построены самовольно, в Оше.