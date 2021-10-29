События в Кой-Таше. Представители омбудсмена посетили Равшана Джеенбекова

Представители омбудсмена посетили в Бишкекском СИЗО-1 экс-депутата парламента Равшана Джеенбекова. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.

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Уточняется, что во время беседы с представителями аппарата омбудсмена бывший нардеп заявил, что в суд направлено ходатайство о рассмотрении изменения меры пресечения. Обвиняемый просит дать возможность выехать за пределы Кыргызстана для прохождения медицинского обследования и лечения.

«По словам Равшана Джеенбекова, по результатам обследования в гепатологическом центре «Цадмир» ему поставлен диагноз фиброз печени II, III степени — болезнь, которая может прогрессировать и привести к циррозу. Кроме того, у него имеется хроническое заболевание вирусом гепатита В и он нуждается в дополнительном обследовании с привлечением специалистов в области урологии, диетологии, неврологии, гепатологии. На основании решения консилиума врачей ему будет назначено лечение. Институт омбудсмена просит суд учесть эти обстоятельства при рассмотрении ходатайства Равшана Джеенбекова», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в ходе судебного заседания по делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года адвокат Замир Жоошев заявил ходатайство об изменении меры пресечения Равшану Джеенбекову. По словам юриста, обвиняемый в тяжких преступлениях нуждается в лечении за границей. При этом в суде не смогли допросить врача частного медцентра «Цадмир».