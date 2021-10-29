В парламенте нужны образованные и грамотные. Итоги социологического исследования

В парламенте нужны образованные и грамотные. Так считает 38 процентов участников социологического опроса, который провел Международный республиканский институт (IRI).

Отвечая на вопрос, какие факторы наиболее важны для вас при определении того, проголосуете

ли вы за кандидата или нет, 38 процентов респондентов ответили «образование и грамотность».

35 процентов участников исследования назвали честность и добросовестность. Еще 32 процента опрошенных назвали работу для людей и ответственность. 19 процентов хотят видеть в парламенте компетентных и профессионалов, столько же — держащих свое обещание.

Только 8 процентов респондентов назвали важным фактором ум. 4 процента опрошенных — некоррумпированность.

Исследование проводилось с 11 по 26 сентября 2021 года методом интервью через мобильные и стационарные телефоны с использованием компьютерных технологий. Выборка составляет n=1 тысяча 209 жителей Кыргызстана в возрасте 18 лет и старше.