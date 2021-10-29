13:04
USD 84.80
EUR 98.29
RUB 1.20
Общество

В парламенте нужны образованные и грамотные. Итоги социологического исследования

В парламенте нужны образованные и грамотные. Так считает 38 процентов участников социологического опроса, который провел Международный республиканский институт (IRI).

Отвечая на вопрос, какие факторы наиболее важны для вас при определении того, проголосуете
ли вы за кандидата или нет, 38 процентов респондентов ответили «образование и грамотность».

35 процентов участников исследования назвали честность и добросовестность. Еще 32 процента опрошенных назвали работу для людей и ответственность. 19 процентов хотят видеть в парламенте компетентных и профессионалов, столько же — держащих свое обещание.

Только 8 процентов респондентов назвали важным фактором ум. 4 процента опрошенных — некоррумпированность.

Исследование проводилось с 11 по 26 сентября 2021 года методом интервью через мобильные и стационарные телефоны с использованием компьютерных технологий. Выборка составляет n=1 тысяча 209 жителей Кыргызстана в возрасте 18 лет и старше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212098/
просмотров: 408
Версия для печати
Материалы по теме
Большинство кыргызстанцев озабочены высокими ценами и прожиточным уровнем
28 процентов опрошенных считают, что коронавирус — это очень серьезно
Только 8 процентов опрошенных кыргызстанцев считают работу ЦИК эффективной
Рейтинг Садыра Жапарова немного подрос. Исследование
Национальная сборная Кыргызстана по футболу улучшила позиции в рейтинге FIFA
Учитель должен зарабатывать более 30 тысяч сомов — итоги опроса читателей 24.kg
Китай успешно запустил свой первый спутник для исследования солнечной энергии
О гендерном неравенстве говорила Аида Касымалиева на Евразийском женском форуме
Раненные при нападении Таджикистана не могут получить бесплатную медпомощь
Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова поднялась на вторую строчку мирового рейтинга
Популярные новости
В&nbsp;Китае активно демонтируют минареты и&nbsp;купола мечетей В Китае активно демонтируют минареты и купола мечетей
Ролик мексиканского блогера о&nbsp;КР набрал на&nbsp;YouTube почти 3&nbsp;миллиона просмотров Ролик мексиканского блогера о КР набрал на YouTube почти 3 миллиона просмотров
Увидеть дочь перед смертью не&nbsp;удалось. Алина Батурова скончалась Увидеть дочь перед смертью не удалось. Алина Батурова скончалась
Почему растет число отравившихся в&nbsp;&laquo;Империи пиццы&raquo;. Пояснение ЦГСЭН Почему растет число отравившихся в «Империи пиццы». Пояснение ЦГСЭН
Бизнес
Кредитные карты от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; с&nbsp;лимитом до&nbsp;250 тысяч сомов Кредитные карты от «Оптима Банка» с лимитом до 250 тысяч сомов
Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; дарит призы за&nbsp;самый большой объем денежных переводов «Халык Банк Кыргызстан» дарит призы за самый большой объем денежных переводов
Ждали? Черная пятница во&nbsp;всех O!Store и&nbsp;СКИДКИ 90&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера! Ждали? Черная пятница во всех O!Store и СКИДКИ 90 процентов на красивые номера!
29 октября, пятница
12:58
Акылбек Жапаров рассказал делегации Турции о добыче золота в Кыргызстане Акылбек Жапаров рассказал делегации Турции о добыче зол...
12:52
Жители жилмассива «Ак-Ордо» вышли на митинг к Дому правительства
12:42
В Бишкеке произошла авария с автобусом. На место выехали пять скорых
12:42
Половина населения Кыргызстана оценивает отношения с Россией как хорошие
12:25
COVID-19. Департамент госсанэпиднадзора открыл новый пункт ПЦР-тестирования