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Общество

Мост между госорганами и гражданами. Активисты реализуют проекты в регионах

Активисты из семи областей Кыргызстана получили гранты на реализацию социальных проектов. Об этом 24.kg сообщили в проекте Евросоюза «Открытые сообщества — Открытые СМИ».

По его данным, по итогам конкурса мини-грантов, объявленного в феврале 2021 года, поддержано восемь инициатив. Они направлены на укрепление межсекторального диалога, свободного обмена идеями, мнениями и информацией между общественностью и госорганами.

Основная цель конкурса — побудить местных активистов продвигать и защищать права человека, особенно свободу слова и выражения мнений. Заявителями мини-грантов выступили организации гражданского общества совместно с малыми общественными советами.

«Благодаря проектам победители проводили учебные семинары, открыли медиацентр, решали вопросы миграции, помогали сельским женщинам. В целом были мостом между госорганами и простыми гражданами», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211982/
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