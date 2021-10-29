Афиша Бишкека на выходные: премьеры спектаклей, выставки и фестивали

Театр

30 октября. Опера «Князь Игорь»

Источником для либретто послужил памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», рассказывающий о неудачном походе князя Игоря против половцев.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

30-31 октября. Трагифарс «Гроза»

«Гроза» — классическая постановка о человеческих судьбах и о любви, за которую не страшно отдать жизнь. Подробнее

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

31 октября. Спектакль «Саадак какты»

Пьеса Бексултана Жакиева ставит перед зрителем извечные вопросы о нравственности, чистоте и греховности души. История стара как мир — умирающему отцу предстоит непростая задача по разделению наследства среди трех сыновей. Подробнее

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

31 октября. Балет «Бахчисарайский фонтан»

Уединенный покой в Бахчисарайском дворце. Перед мраморным фонтаном, воздвигнутым в память о погибшей «горестной Марии», склонился хан Гирей. Нельзя заставить человека любить — об этом повествует балет замечательного русского композитора Бориса Асафьева, созданный по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

30-31 октября. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

19 октября — 4 ноября. Персональная выставка Асаналы Бейшенова

Асаналы Бейшенов работает в различных жанрах — портрет, пейзаж, натюрморт. Он активно участвует в многочисленных пленэрах, поездках по республике и за рубеж. Его работы, которые узнаваемы по особой цветовой гамме, стали явлением в кыргызской живописи, их приобретают различные музеи и галереи. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

21 октября — 4 ноября. Выставка Заслуженного деятеля искусства Туркменской ССР Орадова Шыхдурды

В его картинах изображена жизнь людей и ценность традиций казахского народа, которые пронесены сквозь призму времени.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

22 октября — 14 ноября. Фотовыставка «Власть чувств. Германия 19|19»

Выставка познакомит посетителей с 20 эмоциональными состояниями человека, даст

наглядное представление об истории демократии и диктатуры в Германии, проследит не

только константы и переломы, но и конъюнктуру этих эмоций за последние 100 лет.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

19 октября — 12 ноября. Выставка «Мир глазами детей дождя»

Вниманию бишкекчан представят работы троих детей с аутизмом. Их объединяет любовь к рисунку и живописи, детское восприятие окружающего мира, смелость, легкость и живость. Подробнее

Русский дом в Бишкеке ,15.00.

25 октября — 15 ноября. Выставка «Художественный базар»

Экспозиция откроется в рамках арт-фестиваля культурного развития «Микстура». Подробнее

Ошский областной музей изобразительных искусств имени Тургунбая Садыкова.

30 октября. Vintage bazaar

Будут представлены селективные секонды с самой классной одеждой, обувью и аксессуарами.

Кафе «Комьюнити», 12.00-19.00.

Концерты, фестивали

31 октября. Фестиваль узбекского народного танца Sharq Yulduzlari

В концерте примут участие: Народный артист Кыргызской Республики Султан Каримов, а также около десяти танцевальных ансамблей страны.

НЦДЮ «Сейтек», 12.00.

31 октября. VI Бишкекский международный джаз-концерт

Исполнением джазовых композиций порадует группа «Маттиас Линдермайр — Трио» (Германия) и «Трио Викрама Рузахунова» (Кыргызстан).

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 17.00.

Мастер-классы, лекции

30 октября. Музыкальный мастер-класс

Группа из Германии «Маттиас Линдермайр — Трио» приглашает на мастер-класс всех, кто профессионально интересуется джазом.

КТУ «Манас», 14.00.

Для детей

25-31 октября. Шоу-программа для детей «Хеллоуин»

В программе увлекательные квесты в городе профессий, мастер-классы по «страшной» тематике, дискотека, а также конкурс костюмов.

ТСРЦ «Технопарк», 15.00.

30 октября. Сказка «Иван да Марья»

Спектакль перенесет юных зрителей в неведомое царство-государство, которым правил умный и рассудительный князь. Но однажды пришла на землю русскую беда: прилетело идолище заморское и сказало, что все деревни и города уничтожит, если дань ему платить не станут.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

31 октября. Сказка «Жила-была Сыроежка»

Злой Мухомор задумал избавиться от обитающих на солнечной полянке добрых и веселых съедобных грибов. Для этого он вместе с поганками похитил ключ от волшебного сундучка. А волшебный он потому, что управляет дождем. И кто знает, как бы повернулись события, если бы не храбрость Сыроежки и ее верных друзей.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

31 октября. Опера для детей «Кошкин дом»

Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.

31 октября. Спектакли «Этого не может быть» и «Шайыр достор»

В настоящих африканских джунглях в сказке «Этого не может быть» детей встретят озорные и завистливые мартышки, хвастливый попугай, знаменитый доктор Марабу, который может не только сотворить чудо, но и излечить от ошибок.

«Шайыр достор» («Веселые друзья») — история о друзьях: мальчике Бакыте, щенке и котенке.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.

31 октября. Осенний семейный фестиваль

Организаторы подготовили для вас аквагрим, конкурсы и много-много угощений.

Sierra Coffee (проспект Манаса), 16.00.