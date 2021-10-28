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Общество

В Бишкеке нашли место под строительство зала для женской сборной по борьбе

В Бишкеке определились с участком, где построят тренировочный зал для женской сборной по борьбе. Об этом 24.kg сообщили в Минкультуры.

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По данным ведомства, комплекс построят на территории дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий и работе с молодежью на улице Малдыбаева. Общая площадь зала составит 800 квадратных метров. Строительство зала на территории дирекции «Жаштык» целесообразно, потому что там работает спортивный комплекс с бассейном.

Начальная сметная стоимость проекта составляет 43 миллиона сомов.

Ранее сообщалось, что Госагентство спорта начало поиски инвестора для строительства комплекса, где будут располагаться залы для борьбы (женской, греко-римской и вольной).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211957/
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