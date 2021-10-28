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Общество

Кыргызстанцы завоевали три приза конкурса «Снять за 48 часов»

Фото 48hfr/Instagram

Три фильма из Кыргызстана выиграли призы конкурса «Снять за 48 часов». Об этом в соцсетях сообщают организаторы.

Лучшим режиссером стала команда Dream с фильмом «Одна». Автор получил онлайн-стипендию от New York Film Academy.

В номинациях «Лучшая фантастика» победителем стала команда McDoncha c работой «Биомусор», «Лучший хоррор/триллер» — IK с фильмом Ghostь.

В 2021 году конкурс стартовал 28 августа. По итогам 48 часов организаторы получили 249 фильмов из пяти стран Центральной Азии. Из них 54 присланы из Кыргызстана.

Принимались короткометражные работы длительностью до четырех минут, созданные за 48 конкурсных часов. Работы проходят два уровня отбора: шорт-лист из 48 работ и итоговое голосование международного жюри.

Конкурс проводится при поддержке дипломатической миссии США в Казахстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211949/
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