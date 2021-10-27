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Общество

Айсулуу Тыныбекова встретилась с маленькой спортсменкой из Таласа

Двукратная чемпионка мира Айсулуу Тыныбекова встретилась с маленькой спортсменкой из Таласа Жасмин Арзыбаевой. Об этом 24.kg сообщила мать девочки Зарина Миршакирова.

Сегодня в Таласе проходит масштабное мероприятие с участием спортсменов Айсулуу Тыныбековой, Акжола Махмудова, Мээрим Жуманазаровой, Айпери Медет кызы, Жоламана Шаршенбекова и других.

«Айсулуу Тыныбекова приехала в 13.00. Мы ее встретили, и Жасмин увиделась с ней. Сейчас они ушли поесть. С момента приезда нашей чемпионки дочь находится рядом, она очень счастлива», — рассказала Зарина Миршакирова.

Отметим, ранее в Сети распространилось видео, в котором маленькая девочка борется и одолевает мальчика примерно своего возраста. В соцсетях ее уже прозвали «маленькой Айсулуу Тыныбековой».

Олимпийский призер, обладательница серебряной медали Олимпиады-2020 Айсулуу Тыныбекова позже рассказала, что ищет маленькую девочку, покорившую кыргызстанцев своим боем, и отметила, что готова встретиться с ней и помочь, если она захочет быть в большом спорте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211842/
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