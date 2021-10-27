События в Кой-Таше. Врач Равшана Джеенбекова отказалась приходить в суд

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

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В ходе заседания адвокат Замир Жоошев сообщил, врач обвиняемого Равшана Джеенбекова отказалась приходить в суд и давать показания.

«Врач сказала, что выставила диагноз, о котором вся информация есть в интернете. Она отказалась приходить в суд и просила озвучить информацию из открытых источников. Фиброз печени может привести к циррозу, а он не обратим», — сказал Замир Жоошев.

Гособвинители ответили, что не могут сказать свою позицию, так как необходимо сделать запрос в соответствующие госорганы.

«Врач не предупреждена об уголовной ответственности. Нужно сделать запрос в соответствующий госорган. В одном месте клиника «Цадмир» дает заключение о наличии фиброза, в другом — не указывает о нем. Есть противоречия», — сказал прокурор.

Ранее Замир Жоошев заявил ходатайство о разрешении Равшану Джеенбекову на получение медицинского лечения в Турции. По данным адвоката, у обвиняемого фиброз печени.