Главу МВД Турции попросили взять под контроль дело об убийстве кыргызстанки

Министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу попросили взять дело убитой в Турции кыргызстанки под контроль. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что прошла встреча министра внутренних дел Улана Ниязбекова с главой МВД ТР Сулейманом Сойлу. Стороны обсудили вопросы противодействия международному экстремизму, торговле людьми, незаконному обороту наркотических средств, организованной и киберпреступности. А также защиту прав и интересов граждан КР в Турции.

В частности, кыргызская сторона попросила взять под контроль ход расследования и рассмотрения дела в отношении гражданина Турции Фехми Адсыза, обвиняемого в убийстве в городе Текирдаге кыргызстанки Аят Адсыз.

Отметим, трагедия случилась вечером 12 октября в доме, расположенном в городе Текирдаге. В тот же день по подозрению в убийстве собственной невестки полиция задержала 65-летнего Фехми Адсыза. Расследование показало, что Фехми Адсыз зарезал женщину, а затем расчленил тело бензопилой. Установлено, что отрезанные конечности он положил в багажник машины. Другие части тела найдены в ванной и мусорном ведре.