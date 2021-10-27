В соцсетях жалуются на отключение кондиционеров. Энергетики опровергают

Энергетики посещают коммерческие объекты и отключают электрические плиты, кондиционеры и даже водонагреватели. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

По их данным, все приборы опломбированы. Предприниматели не знают, как быть в такой ситуации. При этом они сообщают, что сотрудники «Северэлектро» ссылаются на требование Нацэнергохолдинга.

В самом «Северэлектро» 24.kg сообщили, что сейчас действительно проводятся рейды. Но речь не идет об отключении кондиционеров или плит.

«Сейчас ведется работе по опломбировке электрокотлов. Их отключают не только в коммерческих объектах, но и у бытовых абонентов», — рассказали в компании.

В Нацэнергохолдинге рассказали, что также ведется полная инвентаризация выданных технических условий на предмет соответствия. Если техусловий на работу оборудования нет, то его действительно могут отключить.