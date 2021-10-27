Жители Кочкора пожаловались, что местное кладбище переполнено

Сотрудники центрального аппарата и представительства омбудсмена КР в рамках проекта «Караван права» («Укук кербени») посетили Кочкорский район. Об этом сообщила пресс-служба акыйкатчи.

Жители района обратились с просьбой проверить работу Государственной регистрационной службы Кочкорского района, а также управления архитектуры и айыл окмоту.

«Из-за неправильного оформления земельных участков земля отдана или продана родственникам чиновников, занимающих высокие должности, в то время как малообеспеченные семьи и инвалиды уже в течение 20 лет не могут получить земельные участки», — сообщили участники собрания представителям института акыйкатчи.

Они пожаловались, что кладбище Кочкора уже переполнено, а новые земли власти не выделяют. Заместитель акима пообещал решить этот вопрос в ближайшее время.

В завершение встречи участники «Каравана права» провели индивидуальные консультации по личным вопросам граждан.