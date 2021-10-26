Кыргызские фильмы покажут на Всемирном Азиатском кинофестивале в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе (США) 1 ноября начнется Всемирный Азиатский кинофестиваль — 2021 (AWFF). Об этом сообщили организаторы.

Стартует кинофестиваль с показа фильма оскароносного режиссера Хлои Чжао Marvel Studios Eternals.

В рамках фестиваля покажут две картины из Кыргызстана — «Акыркы көч» и «Шамбала».

Всемирный Азиатский кинофестиваль (AWFF), который проводится уже седьмой год, отмечает работу режиссеров азиатского происхождения и укрепляет связи между голливудской и азиатской индустрией развлечений.

В этом году показы и торжества пройдут с 1 по 11 ноября, они включают 30 фильмов из более чем 20 стран.