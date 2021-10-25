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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободна 151 койка в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 151 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 25 октября:

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 136;
  • Национальный хирургический центр — 8;
  • Клинический родильный дом № 2 — 7.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 180 тысяч 629 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211509/
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